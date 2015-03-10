حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/3/10

قادر دائمًا على تحمل الصعاب والمشكلات، واحتواء كل من حوله، هذا هى الصفات التى يتحلى بها أصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، تنعم هذه الفترة بالراحة بعد فترة من التوتر والمشكلات كانت على أصعدة كثيرة، كذلك يساعدك من حولك على تجاوزها بشكل أفضل. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>استقرار على مستوى الحياة العملية، بعد فترة صعبة مررت بها فى الأيام الماضية، تحاول تحقيق الكثير من النجاحات خصوصا أنك تتمتع بخلو ذهن وراحة بال غير مسبوقة، ذلك بعد فترة من التوتر والقلق التى مررت بها فى الأيام الماضية، فحاول أن تتغلب على كل هذه الأمور لكى تبدأ من جديد. توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>استقرار إلى حد ما على مستوى علاقتك بالحبيب، حاول أن هذه الحالة من الهدوء فى إعادة العلاقة إلى قوتها من جديد.

شبكةعيونالإخبارية

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