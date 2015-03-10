أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/3/10

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/3/10 حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/3/10
قادر دائمًا على تحمل الصعاب والمشكلات، واحتواء كل من حوله، هذا هى الصفات التى يتحلى بها أصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، تنعم هذه الفترة بالراحة بعد فترة من التوتر والمشكلات كانت على أصعدة كثيرة، كذلك يساعدك من حولك على تجاوزها بشكل أفضل.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>استقرار على مستوى الحياة العملية، بعد فترة صعبة مررت بها فى الأيام الماضية، تحاول تحقيق الكثير من النجاحات خصوصا أنك تتمتع بخلو ذهن وراحة بال غير مسبوقة، ذلك بعد فترة من التوتر والقلق التى مررت بها فى الأيام الماضية، فحاول أن تتغلب على كل هذه الأمور لكى تبدأ من جديد.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>استقرار إلى حد ما على مستوى علاقتك بالحبيب، حاول أن هذه الحالة من الهدوء فى إعادة العلاقة إلى قوتها من جديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى