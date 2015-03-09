حظك اليوم برج القوس اليوم الاثنين 2015/3/9

إيجابى، مباشر ومنفتح أبرز صفات برج القوس، معدنه القصدير وحجره التركواز، ويحب الأزرق السماوى، مقبل على الحياة ولديه رغبة فى الامتداد إلى جميع الآفاق. كما أنه دائم الأحلام ومتعطش إلى المعرفة وإلى السفر والخبرة، وهدفه هو كشف ذاته. توقعات هالة عمر لبرج القوس لعام 2015 بشكل عام

>تتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر لأصحاب برج القوس أن ينتابهم شعور بالإحراج والارتباك، وربما يفقدون السيطرة على أعصابهم، إن لم تكن منظمًا، وتنصحهم بوضع حد لكل أمر ربما يلهى عن العمل أو يفقدك القدرة على التركيز، وتتوقع أيضًا أن تعكس خططك ومشروعاتك العشرات من المخططات والنظريات، ودائمًا ما تخرج بحلم جديد. توقعات جاكلين عقيقى لبرج القوس لشهر مارس

>عاطفيًّا:

>تقيّدك الواجبات، ويجدر بك التزامها وتأديتها على أكمل وجه عوضًا عن التذمّر والتمرّد. تصعب الظروف هذا الشهر وتحديدًا فى الأسابيع الثلاثة الاولى. تثقل الواجبات العائلية أو الشخصية، وتشعر بالانزعاج من بعض تصرفات حبيبك. مهنيًا:

>تتوقع جاكلين عقيقى لأصحاب برج القوس على الصعيد المهنى أن تكون الأسابيع الأولى من شهر مارس جريئة لأنها تفتح لك أبواب تجارب متنوعة، وربما يستقطب اهتمامك مشروع تجديد أو تغيير كلى. الرجل القوس

>إنه مواطن ينتمى إلى العالم الواسع. يكره أن يتم سجنه فى إطار واحد، أو بتعريف محدد. يبحث باستمرار عن الصورة الشاملة والقضايا الكبيرة وهو متمسك جدًا بأحلامه ومثله. غالبًا ما يترك تأثيرًا واضحًا على من حوله. متفائل ومندفع فى العمل يملك حدسًا وخبرة وفهمًا كبيرًا للأمور. المرأة القوس

>فكر بالاستقرار. فتية بطبعها لذا تتفاهم جيدًا مع أبنائها ومع من هم أصغر منها سنًا وتكون أمًا غير أنانية تعامل أطفالها كأصدقاء لها وتمنحهم أوقاتًا ممتعة، تجعل طفولتهم سعيدة.

شبكةعيونالإخبارية

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