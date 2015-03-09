حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/3/9

يتمتع أصحاب برج الحمل بطاقة لا محدودة، وبتفاؤل وجرأة نادرة، فهو الرائد فى البحث عن عالم جديد وقصص النجاح والتجديد والبطولة والانتصار. وتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن يشهد اليوم الاثنين 9 مارس تألق أصحاب هذا البرج، فعلى المستوى المهنى فستكون هنا فترة زاخرة بالنشاط، والثقة بالنفس، والتفاؤل، ما يثير إعجاب زملائك، وعلى المستوى العاطفى سوف تتمتع بابتسامة تدفع من حولك من الجنس الآخر إلى الافتتان بك. توقعات جاكين عقيقى على المستوى الاجتماعى لبرج الحمل

>تؤكد جاكلين عقيقى أن أصحاب برج الحمل يتمتعون فى هذا اليوم ببهجة كبيرة، فأينما ذهبوا ينشرون التفاؤل والفرح وحب الحياة، كما يبدأ اليوم بتنفيذ مشاريع جديدة والتخطيط لها على أمل تحقيق المزيد من المكاسب للفترة المقبلة، لا يحمل الكثير التذمر على الحبيب وإلا مل من هذه العلاقة. رؤية جاكلين عقيقى لأصحاب برج الحمل بشكل عام

>وتشير جاكلين عقيقى إلى أن برج الحمل لهذا الشهر يزوّدك قوة معنوية هائلة، ويجعلك تتخذ قرارات قد تكون مهمة وتتعلق بمشروع أو بفكرة تطلقها اليوم. لا تعلق أهمية على بعض الذبذبات الصغيرة. قد تتلقى هدية مهمة أو خبرًا سارًا جدًا. وقد تعرف انعطافًا مناسبًا، لا تنخدع بالفرص وكن هادئًا عند اتخاذ أى قرار مصيرى، وتساعدك استشارة بعض الأصدقاء على بلوغ ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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