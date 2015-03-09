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حظك اليوم برج الجدى اليوم الاثنين 2015/3/9

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حظك اليوم برج الجدى اليوم الاثنين 2015/3/9 حظك اليوم برج الجدى اليوم الاثنين 2015/3/9
تحذر ماجى فرح خبيرة الأبراج أصحاب برج الجدى اليوم الاثنين من ارتكاب بعض الأخطاء والتعامل مع الأمور بحكمة وعدم التسرع والتخلى عن الغرور، وعلى المستوى العملى من المتوقع أن يفوز أصحاب الجدى بنجاحات كبيرة وزيادة فى الرواتب، أما الصعيد العاطفى لمواليد الجدى غير المرتبطين فإن توقعات ماجى فرح تشير إلى أن هناك احتمالا كبيرا يلتقون بنصفهم الثانى.

توقعات محمد فرعون اليوم الاثنين لأصحاب برج الجدى


>ويقول محمد فرعون فى توقعاته لبرج الجدى سيشهد أصحاب هذا البرج ارتفاعًا مفاجئًا فى النفاقات، ما قد يشكل مشكلة كبيرة عليهم وسيؤثر ذلك على إدارة الأمور الأسرية.
>توقعات جمانة قبيسى لأصحاب برج الجدى لعام 2015 اجتماعيًا وعاطفيًا ومهنيًا
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الناحية الاجتماعية


>تنصح جمانة قبيسى مولودة الجدى بأن تخفف من حدة التمسك بالرأى، وتقول: "تعيشين هذا العام عدة تقلبات على المستوى الاجتماعى، لديكِ الوقت للتفكير، لا تتسرعى فى خسارة الأصدقاء، ومُطالبة بقضاء وقت أطول مع العائلة".

الناحية المهنية


>تتوقع جمانة قبيسى أن يجد أصحاب الجدى حلولاً لأزماتهم فى المشروعات الجديدة وسوف يحصلون على مكافأة مجزية

الناحية العاطفية


>سيكون هناك منعطف فى علاقاتكِ الشخصية فى منتصف العام.. ربما مواجهة بعض التحديات الكبيرة والصعبة، والذين لا ليس لهم حبيب أو شريك، هناك فرصة للقيام بصداقة جديدة، وينتظركِ الأفضل مع انقشاع السحب الملبدة بالغيوم.

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مصر 365

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