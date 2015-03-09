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حظك اليوم برج الثور اليوم الاثنين 2015/3/9

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حظك اليوم برج الثور اليوم الاثنين 2015/3/9 حظك اليوم برج الثور اليوم الاثنين 2015/3/9
برج الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية يتحكم به كوكب الحب والجمال فينوس، الثور هو الثروة وهى ليست المتمثلة فى المال والممتلكات والمقتنيات المادية فحسب بل ثراء الروح أيضًا، يرمز إلى المال قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء، العناد، ويقول خبير الأبراج محمد فرعون عن أصحاب برج ليوم الاثنين الثور عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل. أحط نفسك بالمحبين، وصحيًا: السعادة هى مفتاح الصحة الجيدة وراحة البال، فلا تفرّط فى ذلك.

توقعات كارمن شماس لأصحاب برج الثور على المستوى الصحى والعاطفى


>تقول كارمن شماس لأصحاب برج الثور: "لا تتراجع أمام الضغوط الكبيرة لأنها لن تدوم طويلاً وستجد أنك المنتصر قريبًا".

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر طيبة مع الشريك، فهو لم يحاول يومًا أن يتعرض لك بالأذى

صحيًا: تقوم بجهد مضاعف يجعلك تعيش تحت وطأة هاجس التخلص من الأعباء الملقاة على عاتقك

توقعات الأبراج ماغى فرح 2015 لبرج الثور


> تواجه تحديات وأمامك خيارات قد تقلب حياتك رأسًا على عقب، ولكن سوف تستطيع اجتيازها فى النصف الثانى من سنة 2015، تجاريًا: قد تحصل على بعض من المال سيأتيك من حيث لا تتوقع، وإذا كنت فى علاقة شراكة تجارية فقد تنفض هذه الشراكة فى الربع الأخير من ٢٠١٥، عاطفيًا ستبحث عن حب حقيقى وتعثر عليه رغم حيرتك.

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مصر 365

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