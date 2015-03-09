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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/3/9

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حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/3/9 حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/3/9
تتوقع خبيرة الأبراج جمانة قبيسى أن برج الميزان الاثنين يبدو فى الوقت الحالى أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. وتكون أنت المخطئ. وتنصح قبيسى أصحاب هذا البرج الذين يعانون من الحيرة والقلق الدائمين أن بالحفاظ على الهدوء النسبى عند اصطدامه بالعقبات الموجودة لاكتشاف مداخل جديدة

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان اليوم الاثنين


>أما بخصوص حظ يوم الاثنين من وجه نظر ماجى فرح أن هذا اليوم سيكون مهمًا على عدة مستويات لذا يجب أن يحافظ أصحابه على استثمار الفرص المتاحة لهم، كما سيشهد اليوم الكثير من التطورات الإيجابية لمواليد برج الميزان، وستتحسن الأمور كثيرًا فى الفترة المقبلة.

وتتوقع كارمن شماس للمرأة فى برج الميزان لشهر مارس


>تتوقع خبيرة الأبراج كارمن شماس أن المرأة فى تسعى إلى ممارسة سحر على كل من تصادفه. صحيح أن المرأة الميزان تهتم بشكل كبير ببيتها وأولادها، وتعمل بشكل خاص على توسيع آفاق أبنائها وتطوير مهاراتهم الفكرية إلا أنها تحتاج على الدوام للقيام بعمل إبداعى خارج نطاق المنزل.
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مصر 365

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