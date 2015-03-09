حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/3/9

حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد، على مستوى الحب من وجهة نظر ماجى فرح تتوقع أن يتمتع الأسد بقصة حب جديدة، وعلى المستوى العملى من المتوقع يحصل مواليده على امتيازات جديدة فى العمل أو ترقية أو يصلون لمنصب كبير. توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

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>يشهد اليوم بعض العراقيل إلا إنك ستحقق النجاح كالمعتاد، عليك أن تركز اليوم على المهام المطلوبة منك حتى تنتهى منها ولا تتراكم، وتشير إلى أن مواليد برج الأسد سيتخذون قرارات مناسبة تأثر إيجابيًا على حياتهم المهنية والشخصية لكن المطلوب منهم السنة دى هو الحذر. توقعات جمانة قبيسى لبرج الأسد الاثنين 9 مارس 2015

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>لا شىء يسير حسب رغبتك فى الوقت الحالى، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين، سوف تواجه فى حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة فى هذا الموقف. سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل. فكر فى أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسيًا على نفسك.

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شبكةعيونالإخبارية

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