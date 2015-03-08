حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/3/8

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

المرح والطرافة والدم الخفيف، بعض الصفات التى يتميز بها أصحاب برج القوس، فبالرغم من لسانهم السليط وصراحتهم الكبيرة القاسية فى الكثير من الأحيان إلا أن طيبة قلبهم وخفة دمهم تجعلهم أصدقاء مثاليين ومصدر سعادة لمن حولهم، لا يمكن تخيل الحياة بدونهم، فلديهم قدرة كبيرة على تحويل المواقف الصعبة والمحزنة إلى نكات تثير الضحكات وتغير من مزاج الجميع وتسعدهم، فعن حظ البرج لهذا اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، يجب على أصحاب برج القوس الترويح عن أنفسهم بعض الشىء والخروج عن النمط التقليدى والحياة الروتينية المتعبة التى تصيب بالإزعاج والملل، حتى لا يؤثر ذلك على كل جوانب الحياة العملية والاجتماعية والعاطفية.

حياتك العملية غير مستقرة على الإطلاق، فالملل يسيطر عليك ويجعلك غير قادر على الإبداع فى عملك أو التفكير فى مشاريع جديدة، لذا عليك الانتباه فحالتك ستؤثر عليك بشكل أكبر وستجعلك تفشل فشلاً ذريعًا فى الفترة المقبلة، لذا ابدأ من الآن واستعد حياتك العملية مرة أخرى قبل فوات الأوان.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حياتك العاطفية تسير بشكل طبيعى وفى تقدم ملحوظ، لذا عليك الاستمرار فى الاهتمام بشريك حياتك ومعرفة متطلباته أولاً بأول، واستغلال علاقتكم السليمة والجيدة فى العمل بكد واجتهاد والتطور فى مجال عملك، فلحبيبك تأثير كبير على تحسين مزاجك وتعديل حياتك بشكل كبير.