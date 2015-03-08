حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/3/8

برج الأسد من الأبراج التى تتميز بشخصياتها القوية وحس القيادة، فهو واثق من نفسه قادر على اتخاذ قراراته بحزم وصرامة دون تردد، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم ستظهر لك حقائق بعض الناس فحاول الانتباه ولا تثق بأحد أكثر من اللازم، فالحياة مليئة بالصعاب التى يجب أن نتحداها ونتغلب عليها. توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>اليوم ليس الأفضل على جانب الحياة العملية، فهناك العديد من المؤامرات التى تدبر لك من قبل بعض زملاء العمل، ستنصدم فى العديد من الأشخاص اليوم، وستكتشف أشياء لم تكن تتوقعها وستفاجئ بقرارات غير متوقعة، فانتبه لما يحدث حولك ولا تدع هذه الأمور تؤثر على ثقتك بنفسك أو على مزاجك طوال اليوم بل حاول الحفاظ على هدوئك والتعامل بحذر، فسيمضى اليوم فى النهاية. توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>حياتك العاطفية مضطربة وغير مستقرة هذه الأيام، بسبب خلافك مع شريك حياتك، لا تعد الأمر يتفاقم بينكم وبادر بالتحدث معه ومصالحته والتوصل إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف حتى لا تندم فيما بعد، فالخلافات البسيطة يمكن حلها بالتفاهم والكلمات الطيبة وباقة بسيطة من الورود مع عبارة تعبر عن مدى حبك وتقديرك له.

شبكةعيونالإخبارية

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