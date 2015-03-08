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حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/3/8

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حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/3/8 حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/3/8
الحكمة والعقل والتفكير فى الأمور بشكل عميق وبتريث هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، فهم دائمًا اليد الحنونة لأصحابهم، فهم بمثابة اليد التى تمد العون للجميع وتساعدهم بالنصائح والآراء السليمة المحايدة، أما بخصوص حظ يوم الأحد لأصحاب برج الميزان، فيؤكد خبير الأبراج محمد فرعون أن اليوم سيشهد تغيرات كبيرة تؤثر على حياة أصحاب البرج، وعلاقة عاطفية جديدة فى طريقها إليهم لتكسب حياتهم الكثير من الاستقرار والراحة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

أنت تسير على الطريق الصحيح فاجتهادك فى العمل ومحاولاتك للتغلب على مزاجك المتقلب وعدم السماح له للتأثير على حياتك العملية، يؤديان إلى نتائج مبهرة، فزملاؤك يشعرون بأنك قدوة ومثال يحتذى به فى الالتزام والكد والكفاح للوصول إلى أهدافك، حاولت الاحتفاظ بهذه الصفات لفترة طويلة حتى تجد ثمار عرقك وتعبك.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

علاقة عاطفة فى طريقها إليك تأتى إليك فى الوقت المناسب، فأنت فى أشد الحاجة إلى علاقة جديدة تغير من حياتك وتضيف البهجة والسعادة عليك، بدلاً من المناخ العملى الذى يحيط بك، لكن احذر ولا تتسرع ولا تجعل عواطفك تغلبكم وتسيطر عليك، فعليك أن تفكر فى مدى جدية العلاقة ومستقبلكم سويًا، ولا تنظر للبهجة والسعادة التى تعيش بها هذه الأيام.

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مصر 365

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