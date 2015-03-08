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حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/3/8

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حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/3/8 حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/3/8
يتميز أصحاب برج الثور بشخصياتهم القوية وعقولهم المفكرة، التى يمكنها تحليل الأمور وفهمها بعمق وتريث، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الأحد، فتتوقع خبيرة الأبراج ماغى فرح أن هذا اليوم هو الأنسب للاستماع لآراء من حولك ومعرفة وجهات نظرهم فى مختلف الأمور، فمن الممكن أن تلهمك هذه الآراء المختلفة فهم الأمور بشكل أفضل من جوانب مختلفة لم تكن تخطر على بالك ولم تنتبه لها من قبل.

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>تؤكد ماغى أنه بخصوص يوم الأحد فيجب الاهتمام بالشريك بعض الشىء ومحاولة إصلاح ما تم إفساده خلال الأيام القليلة الماضية، والاستماع لرأيه ووجهة نظره لتتمكنا من الوصول إلى نقط مشتركة تسهل حياتكما المستقبلية وتجعلكما أقل عرضة للمشكلات والخلافات وتمهد الطريق نحو حياة عاطفية مستقرة خالية من المتاعب والضغوطات.

على مستوى العلاقات العامة


> حياتك الاجتماعية ستشهد نقلة كبيرة بفضل العديد من الأشخاص الذين تعرفت عليهم خلال الأيام القليلة الماضية والذين سيساعدونك فى التعرف على نشاطات جديدة ومهارات مختلفة ستؤثر على مزاجك وتسعدك، وتجدد من حياتك وتخلص من الحياة الروتينية والتقليدية.

على مستوى الصحة


>حياتك الصحية على المحك فإهمالك لصحتك على حساب عملك سيصيبك بالإجهاد والقلق والإعياء، لذا عليك مراقبة عاداتك الصحية الخاصة بالأكل والعودة إلى ممارسة الرياضة مرة أخرى حتى تتفادى بعض المتاعب الصحية.

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مصر 365

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