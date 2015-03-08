حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/3/8

الجدى شخصية عملية محبة للعمل مجتهدة للغاية، تسعى وراء النجاح وتبذل أقصى طاقتها لتحقيق أهدافها والوصول إلى أحلامها بخطوات ثابتة وأهداف محددة، هذه بعض الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، ستشهد خلال الأيام المقبلة العديد من الأخبار المفرحة والتى تؤثر على مزاجك وتسعدك خلال الفترة المقبلة وتجعلك أكثر تقبلاً لمصاعب الحياة وأكثر استرخاءً. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>الفترة المقبلة مليئة بالمفاجآت والعديد من الأحداث التى ستغير من حياتك العملية، حيث ستصلك أخبار جديدة ومفرحة بشأن صفقة كبيرة أو وظيفة كنت تبحث عنها منذ فترة طويلة، فأخيرًا ستتمكن من تحقيق أهدافك والحصول على الحلم الذى كنت تسعى للحصول عليه. توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

> حياتك العاطفية غير مستقرة، أنت تحصد نتيجة قراراتك الخاطئة وأفعالك المشينة مع شريك حياتك، فلم تنتبه وسط زحمة الحياة ومشاغلها أن لحبيبك العديد من الحقوق عليك، فكان يجب عليك الاهتمام به، والاستماع إلى مشاكله بدلاً من الإهمال الذى أدى إلى الفتور والمشاكل التى تفاقمت ولم تتمكن من السيطرة عليها.

شبكةعيونالإخبارية

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