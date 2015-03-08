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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/3/8

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/3/8 حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/3/8
الغموض والحدة فى التعامل خطوط عريضة تعد من أبرز صفات هذا البرج، فهو يظهر للآخرىن بشكل جافٍ وقاسٍ لكنه يحمل قلبًا طيبًا يؤثر فيمن يعرفه ويتحدث معه، فهو لا يثق فيمن حوله بسهولة لذا لا يظهر معدنه الطيب من البداية بل يجب الغوص فى أعماقه واستكشافه، فعن حظ البرج لهذا اليوم الأحد كما يوضحها خبير الأبراج محمد فرعون، فحالتك المادية غير مستقرة بسبب إسرافك الزائد ونفقاتك على العديد من الأشياء غير الضرورية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية

أنت تحتاج إلى العمل بشكل أكبر وبذل طاقات أكثر لتتمكن من الترقية أو الحصول على مكافأة مادية كبيرة تحل أزماتك المادية الكبيرة وتمكنك من دفع جزء كبير من الأموال التى تحتاج لدفعها والفواتير المتراكمة التى لا مفر من مواجهتها، فالهروب لفترات طويلة لن يفيدك، لذا عليك الضغط على نفسك بعض الشىء لتنعم بحياة أفضل.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

لا تدع ترددك يؤثر على حياتك العاطفية ويجعل تخسر حبيبك، عليك بالتفكير طويلاً فى ما تريد وتحديد أهدافك حتى لا تصعب الأمر على نفسك، فحبيبك لن ينتظرك طويلاً وترددك يصيبه بالقلق والشك فى مشاعرك تجاهه، لذا اتخذ قرارك على الفور إما إنهاء علاقتك معه أو المضى قدمًا بشكل جدى.

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مصر 365

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