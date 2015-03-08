حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/3/8

يتميز أصحاب هذا البرج بأنهم شخصيات حالمة محبة للتأمل والاسترخاء والمناظر الطبيعية يميلون للهدوء والابتعاد عن المشاكل، وتوقعت خبيرة الأبراج ماغى فرح أن يكون اليوم الأحد مختلفًا كثيرًا عن الأيام السابقة، فعلى مستوى العمل ربما تتعرض لبعض المشكلات والأزمات التى ستؤثر عليك وتعكر مزاجك، فعلى مستوى الحب فى هذا اليوم فتتوقع خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه يوم مناسب لنزهة مميزة مع حبيبك للتغلب على مشاكل العمل والابتعاد عن الأحداث المزعجة والترفيه عن نفسك بعض الشىء. توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>فعلى صعيد العلاقات العامة فتؤكد ماغى فرح أن هناك تحسنًا كبيرًا فى علاقاتك الاجتماعية بفضل صداقات جديدة ستكتسبها وستجعلك أكثر إقبالاً على استكشاف العديد من المجالات الجديدة والرياضات المختلفة التى لم تجربها من قبل. رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل عام 2015

>وتشير ماغى فرح إلى أن شهر مارس يعد الأفضل لأصحاب برج الحمل فسيحمل الكثير من الأحداث المفرحة والسعيدة التى سيبقى أثرها لأشهر طويلة، فى كل المجالات فى حالتك العاطفية ستصبح أكثر استقرارًا وستجد شريك حياتك المثالى الذى كنت تبحث عنه وفى مجال العمل ستحصل على تريقة كبيرة ستجعلك تصل إلى منصب أفضل كنت تسعى من أجله منذ فترة وكنت تعمل فى الفترة الماضية إلى الوصول إليه وظلت تجتهد وتعمل لساعات طويلة وأيام طويلة للوصول إليه.

شبكةعيونالإخبارية

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