المحافظة تتفق مع الأهالى على مسار الطريق الإقليمى بالمنوفية

عقد اللواء أسامة فرج، وكيل أول الوزارة، سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعًا بأعضاء المكتب الاستشارى لمشروع الطريق الإقليمى بأشمون وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى أكد خلاله أنه قد تم الجلوس مع الفلاحين والأهالى من القرى، التى سيمر بها الطريق الإقليمى أكثر من مرة، وتم عقد جلسات حوارية موسعة تم التوصل من خلالها إلى صيغة توافقية شبه نهائية للمسار المقرر للمشروع على أرض الواقع، وأكد فرج أنه قد تم مراعاة تفادى كل المبانى والبيوت، التى تخص الأهالى ومصالحهم قدر الإمكان، وذلك بالتوافق مع الأهالى وبناء على اقتراحاتهم.

وأشار إلى أنه قد تم إرسال المسار المتوافق عليه إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك لاتخاذ إجراءات تدقيق إحداثيات المسار على الخرائط وعلى الطبيعة، وذلك طبقًا للمواصفات الهندسية، التى تقررها الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وشدد فرج على ضرورة مراعاة الطرق البطيئة والمنحنيات ومواسير المرافق والأنفاق، وذلك تقليلاً وتفاديًا لإحداث أى ضرر من شأنه التأثير على حياة الأهالى ومصالحهم.

وأكد أسامه فرج أن اللجنة ستبدأ فى أعمال الرفع المساحى والجسات الأرضية والتجهيز الفنى لأعمال المشروع فى غضون 15 يومًا من تاريخ اعتماد المسار وصدور الأورنيك والرقم الخاص بالمشروع والمقرر صدورهما فى غضون ثلاثة أيام من الآن، وذلك من خلال برنامج محدد التوقيتات للتنفيذ.

كما أكد أنه ستكون هناك لجنة مشكلة من المحافظة والمكتب الاستشارى والشركة المنفذة تضطلع بالتنسيق والمتابعة المستمرة لتفادى أية معوقات قد تواجه أعمال المشروع مع تواجد مندوب لمديرية الزراعة.

وأضاف أن هناك تنسيقا مع مديرية الأمن لتتولى مهام تأمين أعمال المشروع خلال مراحلة المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، أن الهدف الأساسى من مشروع الطريق الإقليمى هو تحقيق الصالح العام للبلاد وتطوير قطاع الطرق، تمهيدا للنهضة الاستثمارية المرجوة وما تتطلبه من شبكة قوية ومتوازنة من الطرق والمواصلات، وذلك بما يتماشى مع الاتجاه العام، الذى تخطوه الدولة وقياداتها نحو التقدم، مشيرًا إلى أنه لا تعارض أو مساس بمصالح المواطنين، ومؤكدا أن مشاريع النفع العام فى النهاية مقدمة لهم وليس على حسابهم.