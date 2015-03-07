حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 3/7 /2015

شخصية برج الميزان محبة للحياة وتحب أن تكون ناجحة فى العمل بشكل كبير وتتمتع شخصية الميزان بالثبات والعقل والقدرة على حل المشكلات، ويمكن الاعتماد عليه فى العمل لأنه يريد أن يكون له شأن كبير ويحب أن ينظر إليه الآخرون على هذا الشأن كما أنه متعلقة بأسرته ويحب أن يكون محل اهتمام الجميع ويغضب من التجاهل. توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على العمل والمال

>أنت شخص بارع فى التقاط الفرص من لا شىء وهذه الفترة تحصل على دعم من الأشخاص فى محيط حياتك، وهذا يؤدى إلى تشعب الاتجاهات وقد تطل على مرفق جديد لم تتطرق إليه من قبل وقد تتلقى عروض عمل جديدة، لذلك عليك التفكير جيدا من أجل حسم الأمر بشكل سليم ولا تخسر فرصة هامة. على مستوى العلاقات العامة

>هناك الكثير من العلاقات داخل حياتك ولذلك العديد من الأصدقاء المقربين الذين يحتاجون دائما لمساعدتك فى التغلب على الأمور، وعلى الرغم من انشغالك فى العمل هذا لا يؤثر على علاقتك معهم بل إنك تجد أى فرصة من أجل التواصل معهم. على مستوى الحب

>شريك حياتك يحتاج لمزيد من الاهتمام وهذا يشعرك بالضغط هو الآن يحاول أن يصل معك إلى حل ولكن خوفك من التقرب بشكل أكبر يسبب فجوة بينكم حاول أن تعرف ماذا تريد دون أى خوف. على مستوى الصحة

>فى هذا الوقت أنت تحتاج إلى أن تراعى صحتك ولا تجعل حياتك منحصرة فى العمل حتى لا تتأثر حالتك النفسية فى المستقبل، وإذا كنت تريد أن تفقد مزيدا من الوزن فهذه الفترة غير مناسبة على الإطلاق.

شبكةعيونالإخبارية

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