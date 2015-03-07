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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 7/3 /2015

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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 7/3 /2015 حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 7/3 /2015
مواليد برج الأسد هم من الشخصيات التى تجذب الانتباه وتجعل الجميع يريد التعرف عليها والتقرب منها كما أنه تكمن جاذبيته فى انفتاحه، ابداعه ودراماتيكيته، ولديه مقدار كبير من الحماس والثقة فى النفس التى تتوفر فى العديد من الأشخاص وتخلق لديه سحرا لا يقاوم، يثمر دائما أينما كان سواء مع عائلته أو فى مجال عمله.

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>عليك أن تختار بين المواجهة والابتعاد وعليك أن صارح شريك حياتك بما يقلقك من أجل أن تجد إجابات للأسئلة التى تسبب مشكلات دائمة بينكم وستجد عنده الأجوبة المفيدة لكل الأمور العالقة، كما عليك أن تبتعد عن المواضيع الحساسة التى تزعج الحبيب ومراعاة شعوره.

على مستوى العلاقات العامة


>حافظ على توازنك مع أصدقائك ومعارفك ولا تقترب كثيرا من أشخاص لا تعرفهم جيدا لأنك فى بعض الأوقات تضع الثقة فى الأشخاص الخطأ بشكل سريع، وهذا بدأ أن يسبب لك عقدة نفسية لذلك حاول أن تتوازن فى علاقاتك مع الآخرين.

على مستوى العمل والمال


>إذا كنت تشعر بضيق من العمل ومللا شديدا ولم تجد حلا بعد للخروج من هذه الحالة، فأنت فى حاجة إلى تغير القسم الذى تعمل فيه وتغير طريقة عملك ونظرتك للأمور، لأن إذا استمر الملل يمكن أن يخسرك عملك بالكامل.

على مستوى الصحة


>حالتك الصحية جيدة فقط إرهاق التفكير يمكن أن يسبب لك ضيقا فى الحالة النفسية، وتحتاج فقط إلى تغير جو والخروج بعيدا عن الروتين، فكر فى إجازة مع الاصدقاء أو مع شريك حياتك تغير فيها بعض الأفكار وتحاول الاستجمام مرة أخرى.

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مصر 365

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