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حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 7/3 /2015

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حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 7/3 /2015 حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 7/3 /2015
برج الحمل من يأتى الأول بين الأبراج وهذا ينعكس على شخصيته التى تكون دائما متفتحة ومليئة بالحيوية والنشاط، وأصحاب هذا البرج لديهم العديد من الأشياء والصفات الجيدة مثل سرعة البديهة والقدرة على المنافسة ويتحمل المسئولية فى الحياة العملية والاجتماعية.

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى


>هناك العديد من التحديات التى ستواجهها مع شريك حياتك هذه الفترة، لذلك عليك أن تكون بجانبه ولا تتركه يواجه الأمر وحده، إذا كان بيدك شىء فعله للتخفيف عليه لا تتردد فى ذلك، فهذا سيرفع من مقدار حبه لك، كما أن الشعور بالضيق من المشكلات مع شريك حياتك لا يحل الأمر بل يعقده لذلك حاول أن تستوعبه ولا تغضب منه بشكل مستمر.

على مستوى العلاقات العامة


>شخصيتك الاجتماعية تساعدك فى الحصول على العديد من العلاقات الجديدة التى ستكون مفيدة الفترة القادمة، خاصة بعد بعدك عن أصدقائك القدامى بفعل العمل لذلك حاول الحفاظ على العلاقات الجديدة وتنمينها وإذا اتيحت لك الفرصة لتستعيد بعض العلاقات القديمة مع أصدقاء الدراسة قم بذلك على الفور.
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>على مستوى العمل والمال


>أنت تحتاج إلى العمل داخل جماعة وفريق والعمل بشكل فردى لا يفيدك هذه الفترة لا تتردد فى طلب المساعدة، وستجد العديد من زملائك يقدمون يد العون لك، ولا تستعجل الأمور المالية، فكل شىء سيأتى بالتدريج.

على مستوى الصحة


>أنت الآن تتمتع برغبة فى الحرمة والنشاط وليديك حيوية كبيرة لذلك استغل ذلك فى ممارسة الرياضة والاهتمام بلياقتك البدنية وهذه الفترة جيدة جدا لعمل واتباع نظام غذائى صحى يجعلك تحصل على مظهر جذاب.

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مصر 365

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