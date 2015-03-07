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حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 7/3 /2015

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حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 7/3 /2015 حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 7/3 /2015
برج الجدى يمتلك شخصية متصارحة مع نفسها يعرف جيدا ما يميزه وما العيوب التى يعانى منها ولا يحاول أن ينكر ذلك، لديه قدرة على الاستماع بحياته على الرغم من الضغوط التى يمر بها لديه طبيعة ساحرة وهو شخص رومانسى يريد أن يكون محور حياة الشخص الآخر، كما أنه عنيد للغاية وعصبى لأبعد حد ولكن وقت الحاجة وليس بشكل مستمر.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى


>علاقاتك المتعددة تجعلك تشعر أنك شخص سىء وتحاول هذه الفترة فى البحث عن حل يرضى جميع الأطراف وهذا أمر عليك تجنبه وعليك التركيز فى الشخص الذى تحبه وتهتم لأمره فقط ومراعاة شعوره والاهتمام بأمره من أجل أن تحافظ عليه ولا تجعله يشعر بالغيرة وعدم الثقة فى العلاقة.

على مستوى العلاقات العامة


>هناك الكثير من الأشخاص المقربين الذين يقدمون الدعم المادى والمعنوى الذى تحتاجه وقت الضيق وهناك الكثيرون الذين يريدون أن تكون أفضل حال وهذا لأنك شخصية محبوبة من الآخرين ولا تترك أحدا من أصدقائك دون أن تقف بجانبه وقت الحاجة.

على مستوى العمل والمال


>أنت الآن فى أشد الحاجة للتركيز فى العمل أكثر من أى وقت مضى هناك الكثير من الإخفاقات والعوائق التى وقعت فيها ومؤخرا ومن المؤكد أنك لا تريد تكرارها مرة أخرى، لذلك ركز فى عملك الجديد وتمتع ببعض الصبر على المال.

على مستوى الصحة


>الوقاية أمر مفيد فى كثير من الأحيان وعليك أن تكف عن إهمال صحتك بهذا الشكل لأن هذا له أخطار كبيرة من الممكن أن تعانى منها بشكل كبير فى المستقبل، وهذا أمر لا تريد أن يحدث.

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مصر 365

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