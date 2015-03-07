حظك اليوم برج الثور يوم السبت 7/3 /2015

مواليد برج الثور يتمتعون بالعديد من الصفات والمزايا الهامة التى تجعل لهم شخصية جذابة ومحبوبة من الآخرين مثل قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء، كما يحب مواليد هذا البرج أن يكون لديهم ثورة كبيرة وينعكس ذلك على طريقة عيشهم والاقتصاد والعمل بشكل متواصل، كما أنهم مخلصون لأقصى حد ويحبون أن يكونوا مركز اهتمام الآخرين ولا يقبلون بالمركز الثانى فى أى شىء خاصة الصعيد العملى. توقعات هالة عمر لبرج الثورة على المستوى العاطفى

>شريك حياتك يعلم جيدا أنك شخص محب للسيطرة ولكن الأمر فى بعض الأوقات يسبب له ضيقا ومللا من طبيعة العلاقة، لذلك اسمح ببعض النقاش ولا تكون متسلطا وتفقده مع مرور الوقت، وتأكد من أنك ستجد ترحيبا من جهته للنقاش والتحدث بشكل هادئ بعيدا عن الخلافات أو الأوامر. على مستوى العلاقات العامة

>أنت شخص تحب أن تعتمد على نفسك فى كثير من الأمور ولديك مهارة فى حل المشكلات وإيجاد طرق لحل أغلبها، وهذا يجعلك محل تقدير من أصدقائك وأقاربك ويطلبون دائما من المساعدة والنصيحة، لذلك لا تخذلهم وقدم ما لديك من مساعدة دون تكبر أو تعالٍ. على مستوى العمل والمال

>حياتك العملية الآن جيدة ومديريك يفخرون بذكائك وقدرتك على تحمل المسئولية والابتكار فى العمل بشكل مستمر وهذا يساعد فى تحسين حالتك المزاجية، ويجعلك تفخر بنفسك ويزيد من ثقتك فى نجاحك، لذلك حاول أن تحافظ على هذه الروح ولا تجعل أى شىء يغيرها. على مستوى الصحة

>طبيعة شخصيتك تحب دائما أن تكون صحيا وتغضب من المرض بشكل كبير، لذلك أنت شخص تهتم بصحتك ولياقتك البدنية ومحب للطعام الصحى المفيد هذا جيد استمر عليه ولا تتراجع عن الاهتمام بنفسك وجسدك.

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شبكةعيونالإخبارية

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