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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 3/7 /2015

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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 3/7 /2015 حظك اليوم برج القوس يوم السبت 3/7 /2015
برج القوس شخص قادر على تحمل المسئولية محب للآخرين أسرته تحتل المرتبة الأولى فى حياته ولا يفضل عليها أحدا، مهما كان درجة تعلقه به، لديه العديد من الأفكار المختلفة والقدرة على التميز التى تجعله محل إعجاب من الآخرين وهذا يساعده كثيرا فى الحصول على أصدقاء من مختلف الطبقات، من أهم صفاته أنه قادر على التضحية والعطاء دون توقف.

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>العلاقة مع شريك حياتك الآن مليئة بالثقة والتفاؤل والصراحة المتبادلة بينكم تخلق نوعا من الراحة والأمان، فقط عليك أن تستمر فى ذلك ولا تخبئ مشاعرك عن شريك حياتك، ومن الجيد أن تقضى مزيدا من الوقت معه من أجل أن تكتشف إلى أى مدى يحبك ويخلص لك وتعبر عن ما تكنه له.

على مستوى العلاقات العامة


>تعانى هذه الفترة من حالة من الضيق وهذا بسبب البعد عن أصدقائك المقربين الذى شغلتهم الحياة عنك، وهذا يسبب لك ضيقا كبيرا فقط لا تستسلم للأمر، وعليك وضع أعذار لهم أو البحث عن أصدقاء جدد، فأنت شخصية يحب الجميع من أن يتقرب منها والتعرف عليها كما أنك مصدر ثقة.

على مستوى العمل والمال


>أنت تحتاج إلى العمل داخل جماعة وفريق والعمل بشكل فردى لا يفيدك هذه الفترة لا تتردد فى طلب المساعدة وستجد العديد من زملائك يقدمون يد العون لك، ولا تستعجل الأمور المالية فكل شىء سيأتى بالتدريج.

على مستوى الصحة


>هذه الفترة تعتبر جيدة جدا من أجل وضع حل حاسم لوضعك الصحى، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو وأنت لا تهتم بصحتك على قدر ما تهتم بصحة الآخرين فقط خذ الخطوة وحاول أن تطمئن على نفسك.

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مصر 365

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