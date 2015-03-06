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حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/3/6

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حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/3/6 حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 2015/3/6
يعتبر أبناء هذا البرج هم الأكثر صبرًا وصمودًا لكنهم الأكثر عاطفة فى الوقت نفسه، ما قد يؤثر على حياتهم العملية ويسبب بعض العراقيل، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن هذا اليوم مناسب للنجاحات والتقدمات على مستوى العمل أو الدراسة لأن أبناء هذا البرج سيتمتعون بطاقة كبيرة تجعلهم يتمتعون بعملهم ويرغبون فى الارتقاء بمستواهم والظهور فى أبهى حالتهم.

توقعات عبير فؤاد لبرج الثور على المستوى العاطفى

تؤكد "فؤاد" أن بخصوص يوم الجمعة سيتعرض أبناء هذا البرج إلى هبوط على مستوى حالتهم النفسية وسيكون بسبب ظروف اجتماعية بعيدًا عن الحياة العملية التى سيحققون بها مستوى جيد، لكن هذه الحالة لم تستمر كثيرًا وسيستطيعون بفضل تألقهم فى العمل الخروج السريع منها.

على مستوى العلاقات العامة

ستكون هذه المشاكل الاجتماعية التى سيتعرضون لها سببًا غير واضح فى ثبات بعض علاقاتهم العامة والخاصة، لأنهم سيجدون من يقف بجانبهم لإخراجهم من هذه الحالة.

على مستوى الصحة

سيتمتعون بطاقة كبيرة تجعلهم يرهقون أنفسهم فى العمل بشكل مبالغ به ما قد يتطلب الاهتمام بحالتهم الصحية على قدر الإمكان حتى يستمروا على نفس مستوى هذه الطاقة.
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مصر 365

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