حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 2015/3/6

توقع عبير فؤاد لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

يعد أبناء هذا البرج من أكثر الشخصيات الرومانسية والحالمة التى تبنى غلافًا خاصًا بها يعزلها عن عالم الواقع ومشاكله، ما قد يصدمهم كثيرًا عند احتكاكهم بالعالم الواقعى، وتتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن يكون اليوم الجمعة بداية لحياة سعيدة قد تغير أفكارهم وتعيد مفاهيمهم للحياة، فسيشاهدون طفرة على مستوى الحياة العاطفية سواء مع الحبيب أو الأهل والأصدقاء ما قد يعيد ثقتهم فى العالم.

سيشاهد أبناء هذا البرج طفرة كبيرة على مستوى علاقاتهم العملية فسيحاطون بالحب والاهتمام من حولهم، وسيعيد ذلك ثقتهم بنفسهم وبمن حولهم، الأمر الذى قد يعيد تعاملهم مع الواقع بعيدًا عن طابعهم الحالم.

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رؤية عبير فؤاد لأصحاب برج الحمل عام 2015

2015 هو عام النصر بالنسبة لهم على كل المستويات خاصة على مستوى الجانب العاطفى الذى سيساعدهم على تحقيق نجاحاتهم على المستوى العملى أو الدراسى، كما سيشكل اهتمام الآخرين بهم غلافًا وهالة ضوئية تنير أيامهم طوال العام وتجعلهم فى تقدم دائم حتى إذا تعرضوا لبعض المشاكل الزائلة.