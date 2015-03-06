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حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/3/6

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حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/3/6 حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 2015/3/6
الغموض والبعد عن الأضواء والتحكم فى كتمان الأسرار، من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج، والتى تجعلهم يتميزون عن غيرهم، وتجعل ردود أفعالهم اليومية غير متوقعة، فعن حظ البرج لهذا اليوم كما توضحها خبيرة الأبراج "ماغى فرح" سيتمتعون بقدر عالٍ من الحظ على كل المستويات وستدخل الفرحة على قلوبهم بعد فترة طويلة من الحزن.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب على مستوى الحياة العملية

ستحدث بعض التغيرات فى مكانتهم العملية وسيواجهون مشاكل لكنها بسيطة يمكن السيطرة عليها واتخاذها كدافع وقوة تحركهم إلى الأمام، لذلك فهم محظوظون عمليًا وسيحققون جزءًا كبيرًا من أمانيهم وطموحاتهم.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حاول أن تساير واجعل من يومك الأكثر رومانسية فيمكنك صنع المفاجآت لمن تحب أو مصالحة شريك حياتك، وحاول أن تستغل تألق برجك عاطفيًا فى إصلاح مشاكل قد تكون ارتكبتها بسبب غموضك الزائد وكتمان عاطفتك بالنسبة له، كما يجب أن تتبع المصارحة وتوضيح مشاعرك إذا أردت أن تحتفظ بحبك إلى الأبد.

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مصر 365

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