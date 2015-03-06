حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 2015/3/6

من الشخصيات الفكاهية والمبهجة التى تستطيع إخراج نفسها وإخراج المحيطين بها من كبواتهم، لكنها عفوية بشكل كبير ما قد يجعلها ترتكب الحماقات دون قصد، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح ماغى فرح خبيرة الأبراج: "يوم صعب بالنسبة لهم خاصة على مستوى الحياة العاطفية وسيواجهون مشاكل مع من يحبون لا يستطيعون السيطرة عليها سوى بالبهجة والفكاهة مفتاحهم فى الحياة". توقعات ماغى فرح لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>حياتهم العملية ستتأثر بشكل كبير وفقًا للسلبيات التى يمرون بها على مستوى حياتهم العاطفية، لكن الفكاهة والبهجة التى يتسمون بها ستكون مفتاحهم الوحيد للتخلص من هذه المشاكل سريعًا والرجوع إلى تألقهم مرة أخرى.

> توقعات "ماغى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>تأرجح كبير على مستوى حياتهم العاطفية ومشاكل لا حصر لهم ستؤثر على مسيرتهم بشكل عام وتجعلهم يفقدون جزءًا كبيرًا من طاقتهم لكن سريعًا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية لأنهم من أكثر الأبراج التى تستطيع السيطرة على الموقف من خلال طاقتهم التفاؤلية الكبيرة.

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شبكةعيونالإخبارية

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