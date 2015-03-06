حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 2015/3/6

التوتر الدائم والتأرجح بين الأمور من أكثر السمات والصفات التى يتسم بها أبناء البرج، كما أنهم معروفون بالقوة والجمود نوعًا ما، الأمر الذى يجعلهم متمسكين بحقوقهم ولا يسامحون سريعًا، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول ماغى فرح، سيمرون بيوم صعب لكن سيحصدون تقديرًا ماديًا يجعلهم يعيدون ترتيباتهم ويشعرون بتحسن نفسى كبير.

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توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماغى" لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

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>على الرغم من الأزمات التى سيتعرضون لها إلا أنهم سيحصلون على تقدير مادي مرضٍ سيجعلهم يعيدون ترتيبهم وسيسترجعون طاقتهم العملية مرة أخرى بناءً على هذا التقدير الذى سيؤثر عليهم معنويا أكثر من أى شىء آخر.>تقلبات وتغيرات عاطفية تصاحب أبناء هذا البرج على مدار اليوم، لكنهم سيجدون صداقة عاطفية غير متوقعة فى نهايته تكون بمثابة بداية جدية لحياتهم العاطفية المبنية على أساس من العقل والمنطق.