حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/3/6

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

يعد أبناء هذا البرج من الأفراد الذين يميلون إلى الظهور والسيطرة على أى مكان يتواجدون به، وإن لم يشعروا بأهميتهم فى أى جلسة يحضرونها سواء كانت فى العمل أو الدراسة أو حتى الجلسات العائلية والخاصة بالأصدقاء، وإن لم يشعروا بقيمتهم يبتعدون عن المكان تمامًا ويميلون إلى الوحدة، أما عن حظهم اليوم فتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "سيقابلون بعض التخبطات فى بداية اليوم ولكن سيبدأون فى حل مشكلاتهم فى وسط اليوم وسينهى باستقرار نوعًا ما".

ستواجه بعض المشاكل على مستوى العمل لكن مع غروب الشمس سيعود أبناء البرج إلى حالتهم الطبيعية وسيفرضون سيطرتهم على أجواء العمل وسينتهى اليوم بتمهيد إلى الاستقرار العملى والتألق فى اليوم الذى يليه.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

سيشهد أبناء هذا البرج حالة من التألق والتجلى على مستوى الجانب العاطفى، فبعد حالة من السكون والركود عانوها طوال الفترات السابقة سيعود قلبهم ينبض بعاطفة جارفة ومتبادلة بينهم وبين الأطراف الأخرى، لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم لتجديد رومانسيتهم من جديد أو الدخول فى علاقة عاطفية أخرى.