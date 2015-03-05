بالصور.. انطلاق دورة تدريبية لـ63 طبيبًا للتوعية بالإنعاش القلبى والرئوى

نظمت مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية "أكاديمية القلب" بجامعة عين شمس فعاليات الدورة الثانية للإنعاش القلبى والرئوى المتقدم، وذلك اليوم الخميس وعلى مدار 3 أيام، بالتنسيق مع مركز "list" التابع لجمعية القلب الأمريكية ، حيث تستهدف الدورة توعية الأطباء والتطبيق العملى للأسس والمعايير الدولية الخاضعة لجمعية القلب الأمريكية.

وقالت الدكتورة شيرين على، أستاذ مساعد طب الحالات الحرجة ومنسق جمعية القلب الأمريكية بمصر، لـ"اليوم السابع"، إن الدورة تجرى على مدار 6 أيام على مرحلتين كل مرحلة 3 أيام، حيث تنفذ المرحلة الثانية فى الفترة من 12 لـ14 مارس، وتستهدف الدورة ككل 63 طبيبًا.

وتقام الدورة التدريبية تحت إشراف كل من الدكتور أحمد عماد، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد الكردانى، رئيس قسم جراحة القلب، والدكتورة مى حمدى السيد، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية، والدكتور حاتم يزيد مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية.

جانب من فعاليات دورة إنعاش القلب الرئوى بمستشفى جراحات القلب بعين شمس

الأطباء خلال التدريب على إجراء عملية إنعاش قلب

الأدوات المستخدمة لتدريب الأطباء على إنعاش القلب

إحدى الطبيبات المشاركات فى الدورة خلال إجراء عملية إنعاش قلب

الأطباء المشاركون والمشرفون على دورة إنعاش القلب فى صورة تذكارية