أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. انطلاق دورة تدريبية لـ63 طبيبًا للتوعية بالإنعاش القلبى والرئوى

Google+ Print
نظمت مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية "أكاديمية القلب" بجامعة عين شمس فعاليات الدورة الثانية للإنعاش القلبى والرئوى المتقدم، وذلك اليوم الخميس وعلى مدار 3 أيام، بالتنسيق مع مركز "list" التابع لجمعية القلب الأمريكية ، حيث تستهدف الدورة توعية الأطباء والتطبيق العملى للأسس والمعايير الدولية الخاضعة لجمعية القلب الأمريكية.

وقالت الدكتورة على، أستاذ مساعد طب الحالات الحرجة ومنسق جمعية القلب الأمريكية بمصر، لـ"اليوم السابع"، إن الدورة تجرى على مدار 6 أيام على مرحلتين كل مرحلة 3 أيام، حيث تنفذ المرحلة الثانية فى الفترة من 12 لـ14 مارس، وتستهدف الدورة ككل 63 طبيبًا.

وتقام الدورة التدريبية تحت إشراف كل من الدكتور أحمد عماد، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد الكردانى، رئيس قسم جراحة القلب، والدكتورة مى حمدى السيد، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية، والدكتور حاتم يزيد مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية.

جانب من فعاليات دورة إنعاش القلب الرئوى بمستشفى جراحات القلب بعين شمس - 2015-02 - اليوم السابع

جانب من فعاليات دورة إنعاش القلب الرئوى بمستشفى جراحات القلب بعين شمس

الأطباء خلال التدريب على إجراء عملية إنعاش قلب - 2015-02 - اليوم السابع

الأطباء خلال التدريب على إجراء عملية إنعاش قلب

الأدوات المستخدمة لتدريب الأطباء على إنعاش القلب - 2015-02 - اليوم السابع

الأدوات المستخدمة لتدريب الأطباء على إنعاش القلب

إحدى الطبيبات المشاركات فى الدورة خلال إجراء عملية إنعاش قلب - 2015-02 - اليوم السابع

إحدى الطبيبات المشاركات فى الدورة خلال إجراء عملية إنعاش قلب

الأطباء المشاركون والمشرفون على دورة إنعاش القلب فى صورة تذكارية - 2015-02 - اليوم السابع

الأطباء المشاركون والمشرفون على دورة إنعاش القلب فى صورة تذكارية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي