غدا .. انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بأسيوط

تُجرى فى تمام التاسعة صباح غد الجمعة، انتخابات النقابة الفرعية لصيادلة أسيوط بمرسى داون تاون النهرى على كورنيش النيل، وذلك على مقعد النقيب العام، ومقعد النقيب للنقابة الفرعية، واعضاء النقابة الفرعية فوق السن وتحت السن، وعضوية المجلس فوق السن.

وقال الدكتور البير توفيق نقيب النقابة الفرعية للصيادلة باسيوط، سابقا والمرشح الحالى على مقعد النقيب أنه يطالب الساده الصيادلة ان يكونوا ايجابين وان يفكروا بعقولهم لا بقلوبهم، وان ينتبهوا جيدا لما يمكن أن يثار، هذه الأيام تحديدا الكم الكبير من الاكاذيب والشائعات، والحقائق المقلوبة.

وأضاف انا أثق فى جموع الصيادلة الذين يحملون اعلى الشهادات ومنهم اعلى الكفاءات فى مختلف المجالات انهم اكثرة حنكة وخبرة ودراية وان نعطى مصر صورة طيبه فى انتخابات نقابة صيادلة اسيوط الفرعية.

يتنافس على مقعد نقيب النقابة الفرعية ٦ صيادلة منهم الدكتور البير توفيق النقيب السابق و الدكتور محمد خليل والدكتور ابراهيم عزمى والدكتور وجيه عزيز والدكتور مؤنس رزق، والدكتور اسحق سريان

>يذكر ان عدد الاعضاء بنقابة اسبوط الفرعية للصيادلة حوالى ٢٥٠٠ عضو لهم حق التصويت حيث يصوت الناخب فى ٧ ورقات منفصلة، ورقه سيختار فيها النقيب العام، وورقة لاختيارالنقيب الفرعى، وورقه لثلاث مرشحين فوق سن ال١٥ للنقابة العامة، ويختار ٣ مرشحين تحت سن النقابة العامة، وورقة لمرشح جنوب الصعيد، وورقة لثلاث مرشحين فوق السن للنقابة الفرعية، وورقه لثلاث مرشحين تحت السن نقابة فرعيه ،من عدد ٣٥ مرشح فوق السن وتحت السن.