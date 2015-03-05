ضبط مطلوبين وحائزى مخدرات فى نجع حمادى

شنت الأجهزة الأمنية حملة على نجع حمادى فى محافظة قنا برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى وعضوية ضباط وحدات المباحث لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية.

أسفرت الحملة عن ضبط "أحمد ف س" مطلوب فى القضية رقم770 لسنة 2015 "قتل ومقاومة سلطات" و "عطيتو م ع " مطلوب فى الجناية رقم 3609 كلى قنا إطلاق أعيرة نارية و"عبدالله م ع "مطلوب فى القضية رقم 415 كلى قنا سلاح وذخيرة و "يس س ج "مطلوب فى جناية كما أسفرت عن ضبط " نوفل م ج "وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش بقصد الاتجار.

كما ضبطت القوات " محمد س ع" 18 سنة عامل أجرى بحوزته كمية كبيرة من نبات البانجو ، ومادة الحشيش بقصد الاتجار وهاتف محمول ومبلغ ، و"إبراهيم ع" فكهانى بحوزته بندقية آلية فى خزينتها عدد من الطلقات ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3086 جنح مرور نجع حمادى لسنة 2015 ..بإخطار اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا تحررت للمتهمين المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى النيابات المختصة.