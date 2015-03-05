إصابة جندى فى انفجار عبوة بجنوب العريش

أصيب جندى من قوة أمنية جنوب العريش، اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة، فيما قال مصدر أمنى إن مجهولين زرعوا العبوة على طريق القوات بمنطقة لحفن جنوب العريش.

وأضاف المصدر أن العبوة انفجرت أثناء سير القوات، وهو ما تسبب فى إصابة جندى بجروح، ونقل على إثرها لمستشفى العريش العسكرى، وجار تمشيط المنطقة بحثا عن منفذى العملية.

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