بالصور.. "سرايا القدس" تجرى تدريبات لتنفيذ هجمات عن طريق الأنفاق

أجرت سرايا القدس، الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، تدريبات عسكرية خلال اليومين الماضيين، على كيفية تنفيذ هجمات ضد أهداف حيوية من خلال اقتحام الأنفاق.

وشارك فى التدريبات العشرات من عناصر سرايا القدس، حيث تم تدريب العناصر على كيفية الهجوم على أهداف إسرائيلية وتدميرها بالكامل بعد استخدام الأنفاق وتحديد الأهداف.

وأجريت التدريبات وسط حراسة مشددة من تنظيم الجهاد الإسلامى فى شمال قطاع غزة.



>تصور لتفجير أهداف إسرائيلية بعد التسلل عبر الأنفاق



>جانب من التدريب



>عناصر سرايا القدس أثناء عملية الاقتحام



>خلال التدريبات



>أحد عناصر سرايا القدس خلال استخدامه نفقا لتدمير الأهداف



>استخدام الأنفاق فى الهجوم على الأهداف الحيوية



>أحد عناصر سرايا القدس فى وضع الاستعداد



>جانب من التدريبات