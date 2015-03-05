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بالتواريخ.. السيرة الذاتية للواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الجديد

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بالتواريخ.. السيرة الذاتية للواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الجديد بالتواريخ.. السيرة الذاتية للواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الجديد
حصل "اليوم السابع" على السيرة الذاتية الكاملة الخاصة باللواء مجدى عبد الغفار، الذى تولى حقيبة وزارة الداخلية، خلفا للواء محمد إبراهيم، عقب تغيير وزارى شمل 8 وزراء فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفه بمنصب وزير الداخلية .

اللواء مجدى محمد عبدالغفار، ولد فى 1952/8/14 بمحافظة القاهرة وتخرج فى كلية الشرطة عام 1974، وفى بداية تاريخه عمل بقطاع الأمن المركزى حتى عام 1977م، ثم ألحق بجهاز مباحث أمن الدولة وتدرج فيه حتى شغل مدير إدارة عامة بالقطاع .

وفى عام 2008 شغل مديرًا لمصلحة أمن الموانئ، وعقب ذلك شغل نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى اعتبارًا من 2011/3/16م، ثم تم ترقيته ليشغل منصب مساعدًا للوزير رئيس قطاع الأمن الوطنى فى 2011/12/22 حتى بلوغه سن المعاش القانونية فى2012/8/14، حتى صدر قرار جمهورى بتعيينه وزيرًا للداخلية بتاريخ اليوم 5 مارس 2015 .

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