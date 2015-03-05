دفن أب وابنته ونقل الزوجة و4 من الأبناء لـ"السموم" بسبب البرجر فى أهناسيا

صرح عصام عدلى مدير نيابة مركز ومدينة أهناسيا بإشراف المستشار تامر الخطيب محامى عام نيابات بنى سويف بدفن جثتى على عبدالفتاح إسماعيل 55 سنة، موظف بالوحدة البيطرية، وابنته منار 17 سنة، طالبة بالثانوية العامة، يقيمان ببندر أهناسيا بعد إصابتهما و5 من أسرتهم بتسمم غذ ائى نتيجة تناولهم وجبة برجر وكفتة اشتروها من متجر شهير للسلع الغذائية.

وقام المئات من أهالى مركز أهناسيا وقرية الشوبك مسقط رأس المجنى عليه بتشييع الجثمانين مساء اليوم إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة عقب إنتهاء الطبيب الشرعى من تشريح الجثتين لمعرفة أسباب الوفاة بعد فحص العينات التى حصل عليها من المعدة.

كان الأب وابنته لفظا أنفاسهما الأخيرة صباح اليوم وقرر الأطباء تحويل باقى أفراد الأسرة إلى معهد السموم بالقاهرة وهم مايسة حمادة محمد مرسى 40 سنة "الأم، ربه منزل" والأبناء وفاء 22سنة كلية العلوم جامعة بنى سويف، أمل 10 سنوات ، يوسف 8 أعوام ، حسن 6 سنوات، وذلك بعد أكثر من أسبوعين قضوهم ما بين احتجاز وتردد على المستشفيات يوميًا فى محاولة للعلاج من آلام المعدة دون جدوى.



>الأهالى وعائلة المتوفيين بجوار المشرحة