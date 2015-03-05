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تأجيل محاكمة المتهمين فى مجزرة "الهلايل" و"الدابودية" بأسوان لـ8 أبريل

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تأجيل محاكمة المتهمين فى مجزرة "الهلايل" و"الدابودية" بأسوان لـ8 أبريل تأجيل محاكمة المتهمين فى مجزرة "الهلايل" و"الدابودية" بأسوان لـ8 أبريل
أجلت محكمة جنايات أسيوط، اليوم، محاكمة 163 شخصًا من عائلتى "الهلايل" و"الدابودية"، إلى 8 أبريل المقبل فى القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014، المقيدة برقم 797 كلى أسوان لسنة 2014، لاتهامهم بالقتل والشروع فيه، وذلك لاستكمال سماع شهود الإثبات، وأطباء الطب الشرعى.

عقدت جلسة اليوم بإحدى قاعات مجمع محاكم أسيوط برئاسة المستشار عادل عبد العال عبد الكريم، وعضوية المستشارين معتز عبد الرحمن وياسر قطب، وأمانة سر رمضان عرابى وفتحى حسين وأحمد عمر .

كانت المحكمة نظرت أولى جلساتها فى 17 يناير الماضى.

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