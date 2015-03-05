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مشادات بين الأهالى وأعضاء "التحالف الشعبى" بطلعت حرب بسبب الهتافات

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نشبت قبل قليل مشادات كلامية بين عدد من أهالى وأصحاب المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ومنظمى وقفة إحياء ذكرى الأربعين لمقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عقب ترديد المشاركين فى الوقفة هتافات مسيئة لقوات الجيش ووزارة الداخلية .
>حرب التحالف الشعبى الاشتراكى يحيى ذكرى الأربعين لاستشهاد شيماء الصباغ بشارع طلعت حرب - 2015-03 - اليوم السابع
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حرب التحالف الشعبى الاشتراكى يحيى ذكرى الأربعين لاستشهاد شيماء الصباغ بشارع طلعت حرب
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>وفى سياق متصل شهد شارع طلعت حرب بوسط البلد حالة من الصعوبة المرورية تزامناً مع وقفة بالشارع لإحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد شيماء الصباغ.
>أحد أعضاء حرب التحالف الشعبى الاشتراكى خلال المشاركة بالوقفة - 2015-03 - اليوم السابع
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أحد أعضاء حرب التحالف الشعبى الاشتراكى خلال المشاركة بالوقفة
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>يذكر أن عددا من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحركة البديل الثورى تجمعوا اليوم الخميس بشارع طلعت حرب لإحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد شيماء الصباغ عضو حرب التحالف الشعبى الإشتراكى، التى لقيت مصرعها فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، رافعين صوراً لعدد من الشهداء .
>أعضاء التحالف رفعوا صورًا لشيماء الصباغ - 2015-03 - اليوم السابع
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أعضاء التحالف رفعوا صورًا لشيماء الصباغ
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>أحد المشاركين فى الوقفة يهتف بشارع طلعت حرب - 2015-03 - اليوم السابع
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أحد المشاركين فى الوقفة يهتف بشارع طلعت حرب
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>جانب من وقفة لحزب التحالف الشعبى بشارع طلعت حرب - 2015-03 - اليوم السابع
>

جانب من وقفة لحزب التحالف الشعبى بشارع طلعت حرب
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>المشاركون رفعوا صورًا لعدد كبير من شهداء الثورة - 2015-03 - اليوم السابع
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المشاركون رفعوا صورًا لعدد كبير من شهداء الثورة
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>صورة لشهيد الصحافة الحسينى أبو ضيف - 2015-03 - اليوم السابع
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صورة لشهيد الصحافة الحسينى أبو ضيف
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>أحد المشاركين يرفع رسم يطالب بالإعدام لكل من قتل وأفسد فى البلاد- 2015-03 - اليوم السابع
>

أحد المشاركين يرفع رسم يطالب بالإعدام لكل من قتل وأفسد فى البلاد
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>مطالبات بالإفراج عن المحبوسين - 2015-03 - اليوم السابع
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مطالبات بالإفراج عن المحبوسين
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>جانب من الوقفة بشارع طلعت حرب - 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من الوقفة بشارع طلعت حرب
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صورة لمينا دانيال شهيد ثورة يناير - 2015-03 - اليوم السابع
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صورة لمينا دانيال شهيد ثورة يناير
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>أعضاء التحالف الشعبى ينظمون وقفة على رصيف طلعت حرب - 2015-03 - اليوم السابع
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أعضاء التحالف الشعبى ينظمون وقفة على رصيف طلعت حرب
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>أحد المشاركين فى الوقفة أثناء ترديد الهتافات - 2015-03 - اليوم السابع
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أحد المشاركين فى الوقفة أثناء ترديد الهتافات
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>جانب من الوقفة لإحياء ذكرى الأربعين لشيماء الصباغ - 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من الوقفة لإحياء ذكرى الأربعين لشيماء الصباغ
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>جانب من الهتافات - 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من الهتافات
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