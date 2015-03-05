مشادات بين الأهالى وأعضاء "التحالف الشعبى" بطلعت حرب بسبب الهتافات

حرب التحالف الشعبى الاشتراكى يحيى ذكرى الأربعين لاستشهاد شيماء الصباغ بشارع طلعت حرب

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أحد أعضاء حرب التحالف الشعبى الاشتراكى خلال المشاركة بالوقفة

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أعضاء التحالف رفعوا صورًا لشيماء الصباغ

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أحد المشاركين فى الوقفة يهتف بشارع طلعت حرب

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جانب من وقفة لحزب التحالف الشعبى بشارع طلعت حرب

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المشاركون رفعوا صورًا لعدد كبير من شهداء الثورة

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صورة لشهيد الصحافة الحسينى أبو ضيف

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أحد المشاركين يرفع رسم يطالب بالإعدام لكل من قتل وأفسد فى البلاد

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مطالبات بالإفراج عن المحبوسين

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جانب من الوقفة بشارع طلعت حرب

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نشبت قبل قليل مشادات كلامية بين عدد من أهالى وأصحاب المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، ومنظمى وقفة إحياء ذكرى الأربعين لمقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عقب ترديد المشاركين فى الوقفة هتافات مسيئة لقوات الجيش ووزارة الداخلية .>وفى سياق متصل شهد شارع طلعت حرب بوسط البلد حالة من الصعوبة المرورية تزامناً مع وقفة بالشارع لإحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد شيماء الصباغ.>يذكر أن عددا من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وحركة البديل الثورى تجمعوا اليوم الخميس بشارع طلعت حرب لإحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد شيماء الصباغ عضو حرب التحالف الشعبى الإشتراكى، التى لقيت مصرعها فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، رافعين صوراً لعدد من الشهداء .



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صورة لمينا دانيال شهيد ثورة يناير

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أعضاء التحالف الشعبى ينظمون وقفة على رصيف طلعت حرب

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أحد المشاركين فى الوقفة أثناء ترديد الهتافات

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جانب من الوقفة لإحياء ذكرى الأربعين لشيماء الصباغ

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جانب من الهتافات

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