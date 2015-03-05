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وزير الاتصالات يستهل مهام عمله الجديد باجتماع مع قيادات البريد

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وزير الاتصالات يستهل مهام عمله الجديد باجتماع مع قيادات البريد وزير الاتصالات يستهل مهام عمله الجديد باجتماع مع قيادات البريد
اجتمع المهندس خالد على نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع قيادات الهيئة القومية للبريد، وقال نجم قبل دخوله الاجتماع، إن لقاءه بقيادات الهيئة جاء لحثهم على بذل المزيد من الجهود للرقى بأعمالها خلال الفترة المقبلة ودعم الإستراتيجيات الأساسية التى تم الاتفاق قبل 3 شهور منذ توليه رئاسة الهيئة.

وبسؤاله حول من سيخلفه فى رئاسة الهيئة القومية للبريد، "أكد أنه جارٍ التشاور بشأن هذا الأمر وسيعلن عنه قريبًا".

ويمتلك المهندس خالد على نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خبرة 30 عامًا فى قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث أنه متخصص فى تصميمات وتطبيقات البنية التحتية المعلوماتية فى والشرق الأوسط وأفريقيا.

وخلال هذه الفترة تولى المهندس خالد نجم إدارات الدعم الفنى وشبكات المعلومات وخدمات تصميم وتنفيذ مراكز المعلومات وحلول درء المخاطر وضمان استمرارية العمل كما تولى تطبيقات المدن الذكية فى إدارة الخدمات الحكومية والكهرباء والمياه والطوارئ.

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