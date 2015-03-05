"ترايو كومبو" دواء جديد لعلاج فيروس سى يطرح عام 2016 بنسبة شفاء 100%

كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، عن دواء مركب تحت اسم "ترايو كومبو" يحتوى على ثلاثة عقاقير حيث يؤخذ كبسولة واحدة فقط يوميًا لمدة 28 يومًا بنسبة شفاء تصل إلى 100% لعلاج فيروس سى وصالح لجميع الأنواع الجينية للفيروس ومنهم النوع الجينى الرابع الموجود فى مصر

وقال إن الدواء الجديد يحتوى على السوفوسبوفير أو السوفالدى ومعه الفالباتسفير مع GS 9857، والثلاثة عقاقير يعملون على إحباط تكاثر الفيروس فى المراحل الثلاثة للتكاثر ومن هنا كانت الفعالية القصوى ونسب الشفاء تصل إلى 100%، موضحًا أن دواء الفالباتسفير يتميز بفاعلية شديدة ويزيد من فعالية السوفالدى أكثر من الليديسبفير الموجود فى الهارفونى، كما أن أعراضه الجانبية أقل من الليديسبفير مما يجعل هذه الكبسولة الثلاثية أكثر الأدوية فاعلية حتى الآن ومن المنتظر الانتهاء من التجارب الإكلينيكية عليه نهاية هذا العام ليطرح فى أسواق الدواء عام 2016.

جدير بالذكر أن الدواء الجديد "ترايو كومبو" لم يتم الموافقة عليه من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية حتى الآن.