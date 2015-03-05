أخبار مصر العاجلة..السيسى للوزراء الجدد: الأمن والاستعانة بالشباب أولوية

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالوزراء الجدد، فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، والذى أكد خلاله ضرورة الاهتمام بتأمين المنشآت والاعتماد على الوجوه الشابة فى مختلف القطاعات.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" كواليس التعديل الوزارى الذى شمل تعيين 8 وزراء جدد، من بينهم اللواء مجدى محمد عبد الحميد عبد الغفار، وزيرا للداخلية، خلفاً للواء محمد إبراهيم، والدكتور محمد أحمد محمد يوسف، وزيراً للتعليم الفنى والتدريب، والدكتور محب محمود كامل الرافعى وزيراً للتربية والتعليم خلفاً للدكتور محمود أبو النصر، إضافة إلى الدكتور عبد الواحد النبوى، وزيراً للثقافة، والدكتور صلاح الدين هلال وزيراً للزراعة، والدكتورة هالة محمد على يوسف، وزيرة للسكان، والمهندس خالد على محمد نجم وزيراً للاتصالات، والمهندس خالد عباس رامى وزيراً للسياحة.

كما قدم "اليوم السابع" ضمن أخباره العاجلة، استعدادات الحكومة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، المقرر انعقاده منتصف الشهر الجارى، وإعلان اللجنة المنظمة للمؤتمر طرح 32 مشروعا أمام المستثمرين، وتأكيدات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أن التعديل الوزارى الجديد لن يؤثر على المؤتمر، فضلاً عن تأكيده تقديم تسهيلات كبيرة فى قانون الاستثمار الموحد الجديد، قد تصل إلى بيع أراض بالمجان للمستثمرين الجادين.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأعضاء المجلس التخصصى للبحث العلمى والتعليم، والذى أكد خلاله حرص الدولة وإصرارها على نجاح المؤتمر الاقتصادى، مشيرا إلى ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالاستثمار.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة :

السيسى للوزراء الجدد: تأمين المنشآت والمواطنين والاعتماد على الشباب أولوية

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>تعديل وزارى يشمل 8 وزراء منهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

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>وزير الداخلية يتلقى خبر إقالته أثناء الاحتفال بيوم المجند بالسويس

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>تعيين اللواء محمد ابراهيم مستشارا لرئيس الوزراء للشئون الأمنية(تحديث)

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>رسميا وبالأسماء: 8 وزراء جدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس

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>بالفيديو والأسماء.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

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>السير الذاتية لوزراء الداخلية والتعليم والاتصالات الجُدد

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>وزير الداخلية الجديد يصل ديوان الوزارة لبدء مهام عمله

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>السيرة الذاتية لـ"هالة يوسف" وزيرة الدولة للسكان

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>وزير التعليم الجديد: لن نقبل بأى توجه سياسى داخل المدارس

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>وزير الزراعة الجديد: أولوياتى حماية الفلاح وإصلاح القطاع الزراعى

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>وزير السياحة الجديد: الوزارة ملتزمة بكل الاتفاقيات الموقعة فى وقت سابق

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>إبراهيم محلب يلتقى الوزراء السابقين لتوجيه الشكر لهم

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>مشادات بين الأهالى وأعضاء "التحالف الشعبى" بطلعت حرب بسبب الهتافات

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>انفجار قنبلة بميدان التجنيد فى مصر الجديدة.. وشهود: إصابة سيدة

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>العليا للانتخابات: إعادة فتح باب الترشح لانتخابات النواب للفردى والقائمة (تحديث)

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>وزير العدالة الانتقالية: الأحد.. تحديد الشخصيات المنضمة للجنة تقسيم الدوائر

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>الإدارية العليا تقضى بإلغاء قرار الداخلية باستبعاد 16 طالبا من كلية الشرطة

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>مجلس الوزراء: زيادة الحصص الشهرية من أسطوانات البوتاجاز للمحافظات

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>محلب: تسهيلات بقانون الاستثمار الجديد تصل لبيع أراض مجاناً

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>"مصر للطيران" تسيّر 123 رحلة من القاهرة لشرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر مارس

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>الخارجية: 60 دولة و20 منظمة إقليمية ودولية تشارك فى مؤتمر مارس الاقتصادى

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>محلب يلتقى ممثلى مجموعة الفطيم لبحث زيادة استثماراتهم فى مصر

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>وزير الدفاع يصل القاهرة بعد زيارة رسمية لروسيا تناولت اتفاقيات عسكرية

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>الذعر يخيم على الأهالى بعد انفجار خط الغاز الطبيعى بالمنوفية

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>تأجيل دعوى إثبات نسب توأم زينة لجلسة 26 مارس

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>مدير أمن مطروح: عودة 441 مصرياً من ليبيا خلال 24 ساعة

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>الحكومة الليبية: سيتم وقف الضربات الجوية 3 أيام دعماً لمحادثات السلام

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موجز أخبار مصر للساعة6.. تعديل وزارى يشمل 8 حقائب بينها "الداخلية"

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أخبار محافظات مصر.. موظفة بسوهاج تتغيب عن عملها 3 أيام للحصول على"أنبوبة"

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موجز الصحافة العالمية.. جبهة النصرة تسعى للحصول على دعم قطر

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موجز أخبار مصر للساعة1.. الاستثمار تعد 35مشروعا لطرحها بالمؤتمر الاقتصادى