وزير الثقافة الجديد: سندعم الأفلام المرتبطة بالتوجه الوطنى

قال عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة الجديد، إن خطته الجديدة فى الوزارة مثل خطة جميع المصريين الأمناء الذين يحرصون على أداء دورهم الوطنى داخل الدولة، موضحًا أن جهود المثقفين والأدباء شىء مهم فى ظل المرحلة الحساسة التى تمر بها مصر والوعى بطبيعتها.

وأوضح وزير الثقافة الجديد، فى مداخلة هاتفية لفضائية "سى بى سى"، أن جميع الطاقات موجهة لنشر الوعى والعمل على طاقات الشباب، ودعم بعض الأفلام المرتبطة بالتوجه الوطنى، للسماح للمجتمع بالاستفادة من ذلك، مشيرًا إلى أنه يجب السير فى طريق واحد وعمل تكاتف تام بين جميع مؤسسات الدولة.

وأكد أن المواطن سيعرفه من خلال أعماله المقبلة، لاسيما أنه سيتواجد فى كل نجع وقرية بمحافظات مصر، فى ظل وجود فريق من القيادات والمبدعين داخل الوزارة، موضحًا أن جسور التواصل مع المواطن تحتاج إلى تقوية، لذلك يجب أن يكون الوزير شاملاً ويتحرك على جميع الاتجاهات.

وأضاف وزير الثقافة الجديد، أن وزارة الثقافة لعبت دورًا كبيرًا فى مواجهة الإرهاب على مدار تاريخها، والوقوف بجانب الدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، لاسيما أن هذا يتطلب العمل من الجميع، للالتفاف حول المشروع الوطنى الذى يتم دفعه بقوة هذه الفترة، سواء بالمشروعات القومية أو المناسبات والقضايا التى يجب أن يتم معالجتها.

وطالب عبد الواحد النبوى، بعمل نشاط ثقافى يظهر الوطن بشكل قوى، مؤكدًا أنه يحاول إيجاد مشاريع تسير فى طريق واحد لمواجهة التحديات التى تعرقل طريق الفكر والإبداع وحماية الوطن من كل المخاطر المحيطة به.

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