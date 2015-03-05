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"محلب": شرم الشيخ أصبحت من أجمل مدن العالم خلال الـ3 أشهر الماضية

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"محلب": شرم الشيخ أصبحت من أجمل مدن العالم خلال الـ3 أشهر الماضية "محلب": شرم الشيخ أصبحت من أجمل مدن العالم خلال الـ3 أشهر الماضية
أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة شرم الشيخ شهدت خلال الثلاثة شهور الماضية إصلاحات بالبنية التحتية للمدينة لاستقبال المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى، موضّحًا: "شرم الشيخ فى 3 شهور أصبحت من أجمل مدن العالم".

وأضاف المهندس إبراهيم محلب، خلال كلمته بمؤتمر اللجنة المنظمة للمؤتمر الاقتصادى، أن تمتلك أماكن سياحية ليست موجودة بأى مكان فى العالم ولكن يبقى تهيئة الجو العام وإعداد المناخ المناسب للاستثمار والانطلاق.

محلب: تسهيلات بقانون الإستثمار الجديد تصل لبيع أراض مجاناً

رئيس الوزراء: الأعمال الإرهابية زادتنا إصراراً على النجاح

محلب: التغيير الوزارى لن يؤثر على المؤتمر الاقتصادى لأن مصر دولة مؤسسات
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