"محلب": شرم الشيخ أصبحت من أجمل مدن العالم خلال الـ3 أشهر الماضية

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة شرم الشيخ شهدت خلال الثلاثة شهور الماضية إصلاحات بالبنية التحتية للمدينة لاستقبال المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى، موضّحًا: "شرم الشيخ فى 3 شهور أصبحت من أجمل مدن العالم".

وأضاف المهندس إبراهيم محلب، خلال كلمته بمؤتمر اللجنة المنظمة للمؤتمر الاقتصادى، أن مصر تمتلك أماكن سياحية ليست موجودة بأى مكان فى العالم ولكن يبقى تهيئة الجو العام وإعداد المناخ المناسب للاستثمار والانطلاق.

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