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توقف العمل بـ3 محطات مياه بكفر الشيخ لانقلاب سيارة غاز بترعة الزاوية

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توقف العمل بـ3 محطات مياه بكفر الشيخ لانقلاب سيارة غاز بترعة الزاوية توقف العمل بـ3 محطات مياه بكفر الشيخ لانقلاب سيارة غاز بترعة الزاوية
أكد مصدر بالشركة القابضة لمياه الشرب، أنه تم إيقاف ثلاث محطات مياه فى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد انقلاب سيارة محملة بالغاز فى ترعة الزاوية بمركز الرياض.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن محطات المياه التى تم إيقافها هى سيدى غازى، والمنشية، وأم جعفر، وذلك لمدة 8 ساعات خوفا من حدوث أى تلوث داخل شبكات مياه المحطات التى تعتمد على هذه الترعة كمصدر للمياه.

وأشار المصدر، إلى أن القرى التى ستتأثر جراء توقف هذه المحطات هى "قرية أم سن، العباسية، والخارجين، ودايد".

وأوضح المصدر، أنه تم ربط المحطات بمحطة مياه مدينة كفر الشيخ، وذلك لتزويدها بالمياه خلال الـ8 ساعات المتوقفة بها المحطات الثلاث.
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