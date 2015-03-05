اتحاد الغرف: السعودية تشارك بمؤتمر شرم الشيخ بوفد من 170 مستثمرا

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم خلال الأشهر الماضية التنسيق بين رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الغرف السعودية د. عبد الرحمن الزامل ورئيس مجلس الاعمال المصرى السعودى الشيخ صالح كامل، لضمان قدوم وفد عالى المستوى من قيادات المال والأعمال والاستثمار السعوديين، للمشاركة بفاعلية فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، اسوة بما تم أثناء المرحلة الترويجية للمؤتمر بالمؤتمر السادس عشر للمستثمرين العرب بالقاهرة فى شهر نوفمبر الماضى.

وأضاف الوكيل، فى بيان له اليوم، أن الاتصالات واللقاءات مع الأشقاء رؤساء مجلس الغرف ومجلس الأعمال لم تنقطع حيث قاموا بالسعى لمشاركة اكبر عدد ممكن من قيادات المال والأعمال والاستثمار بالمملكة السعودية والذى وصل الآن الى اكثر من 170 رجل أعمال متضمنين قيادات الغرف السعودية الـ27 وأعضاء مجلس الاعمال المصرى السعودى، حيث سيرأس الوفد الرسمى ولي العهد السعودي سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز، والذى سيضم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وفي مقدمتهم وزير المالية د.إبراهيم العساف فى اطار الدعم الدائم الذى تقدمه المملكة السعودية حكومة وشعبا لمصر.

واكد الوكيل أن قمة شرم الشيخ مبادرة كريمة طرحها جلالة الملك عبدالله رحمه الله دعما لمصر.

واوضح أن وفد رجال الأعمال السعودى سيتضمن كبار المستثمرين الحالين فى مصر والذين يرغبون فى التوسع فى استثماراتهم مثل عبدالله مرعي بن محفوظ، وعصام عبدالله ناس، وإبراهيم محمد بترجي، وعبدالإله كعكي، وعبدالكريم محمد الراجحي، وأسامة عبدالله الخريجي، وسلمان عبدالعزيز الحكير، وعبدالرحمن حسن شربتلي، وفهد شبكشي، ومازن محمد بترجي، وحسين علي الحارثي، وفهد محمد العصيمي، ورامي خالد التركي، وجميل عبدالرحمن القنيبط، وعبدالله سعيد الغامدي، وناصر عقيل الطيار، وغيرهم بخلاف كبار المستثمرين الذين سيشاركوا لبدء استثماراتهم فى وطنهم الثانى مصر.

واوضح د. علاء عز امين عام الاتحاد ان المملكة السعودية هى ثانى مستثمر فى مصر على مستوى العالم وأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، حيث تبلغ قيمة إسهاماتها في المشروعات المقامة في مصر اكثر من 5.7 مليار دولار حاليا، بما يمثل نحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية يليها دولة الإمارات بإسهامات تتجاوز 4.5 مليار دولار، بينما ساهمت الكويت بإسهامات تتجاوز 2.7 مليار دولار وذلك من مجمل الاستثمارات العربية التى تتجاوز 20 مليار دولار لتشكل الدول الشقيقة الثلاثة اكثر من 63% من جملة الاستثمارات العربية.

واوضح ان هناك اكثر من 100 الف شقيق سعودى يقيمون اقامة شبه دائمة فى مصر وجملة استثماراتهم العقارية كافراد تتجاوز اضعاف الاستثمارات الاقتصادية مما يضع المملكة السعودية على قمة دول العالم المستثمرة فى مصر ، واضاف ان هذا بخلاف التبادل التجارى المتنامى الذى تجاوز 5 مليار دولار.