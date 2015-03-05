الشرطة العراقية تصل "الدور" بصلاح الدين.. وتقدم للقوات بالأنبار

صرح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن بأن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من تطهير منطقة الدواجن بعد معارك شرسة كبدت فيها الإرهابيين خسائر فادحة، مبينا ان قوات الشرطة الاتحادية وصلت الآن إلى مشارف قضاء الدور فى محافظة صلاح الدين.

وقال معن، فى تصريح صحفى مساء اليوم الخميس، إن القوات الأمنية حققت تقدما ملحوظا وفق ما كان مخططا له خلال عملياتها الأمنية فى منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وأضاف: أن الخطوط الأمامية لمسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى انهارت فى المنطقة الشرقية بالكرمة، وتمكنت القوات العراقية من ضبط عدد من الآليات والسيارات التابعة لعناصر التنظيم الفارين.

>