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بالفيديو..كيف تتخلص من الشبق الجنسى فى أولى حلقات "مش عيب" لرشا الجندى

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بالفيديو..كيف تتخلص من الشبق الجنسى فى أولى حلقات "مش عيب" لرشا الجندى بالفيديو..كيف تتخلص من الشبق الجنسى فى أولى حلقات "مش عيب" لرشا الجندى
تعرض اليوم السابع ، أولى حلقات برنامج "مش عيب" للدكتورة رشا الجندى، والتى تحمل عنوان "الشبق الجنسى".

وتوضح رشا الجندى أن مفهوم الشبق الجنسى هو تكرار العملية الجنسية للزوج أكثر من مرة على مدار اليوم ولفترات طويلة، كما كشف عن الفرق بين الشبق الجنسى كمرض ولا بد من معالجته، حتى لا تؤثر على جميع أنشطة حياته، بالإضافة إلى الوقوع فى الزنا وخاصة زنا المحارم.

وكشف الدكتورة عن سبب المشكلة، وهو وجود خلل فى هرمونات الشهوة الجنسية، ويتم علاجها عن طريق الطبيب المختص، كما يتم العلاج عن طريق الإقلال من الأطعمة التى تسبب الشهوة الجنسية، والإفراط فى الوجبات والمأكولات التى تهدئ من شهوة العملية الجنسية، بالإضافة إلى النظافة الشخصية.

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