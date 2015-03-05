محافظ دمياط يبحث مشاكل الصرف الصحى بالبصايلة وباب الحرس

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، فى لقائه المفتوح بالمواطنين يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع عددا من المطالب والمشاكل، والتى تم حسمها فى وجود التنفيذيين المختصين.

كان من أهم المشكلات التى تم بحثها، طفح مياه الصرف الصحى بمنطقة البصايلة بمركز دمياط وباب الحرس وكلف المهندس عصام الشال، مسئول الصرف الصحى، بالتوجه إلى هذه المناطق للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مياه الصرف الصحى، وقيام لجنة المتابعة بالمرور على هذه المناطق لمتابعة الموقف.

واستمع المحافظ إلى مواطن فقد اثنين من أبنائه فى حادث اختناق بمنزلهم بالشعراء، حيث قرر صرف مساعدة مالية فورا من التضامن الاجتماعى وتدبير مسكن بديل، كما بحث مطلب أحد المتعاقدين مع الجمعية التعاونية لبناء البضائع داخل الميناء، يطلب أن يتضمن التعاقد أيضًا المواد البترولية، حيث أمر المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لحاجة الميناء إلى ذلك، وأصدر تعليماته لرئيس مدينة رأس البر بشأن شكاوى عدد من المواطنين من برجولات شارع النيل وأكد على بدء الاستعدادات من الآن لاستقبال يوم شم النسيم، والذى يعد تجربة عملية لاستقبال موسم الصيف القادم.

وعن تضرر مواطنين من نقل التامين الصحى إلى منطقة شطا أصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة الصحة، ورئيس مدينة دمياط، بتدبير مكان بديل للتأمين الصحى للتيسير على المرضى، وتضرر مواطنين عائدين من العراق من منزل جاره المتصدع بفارسكور، والذى يؤثر على منزله ويلتمس قبول نجله بالمرحلة الثانوية، حيث طلبت إدارة فارسكور شهادة من العراق، وقد أصدر المحافظ تعليماته لفريدة مجاهد، وكيلة وزارة التربية والتعليم بقبول الطالب وتكليف الوحدة المحلية بفارسكور بعمل معاينة للمنزل.

وخلال اللقاء تم بحث مطالب عدد من الشباب للحصول على فرصة عمل وتوجيههم لمديرية القوى العاملة لاختيار فرص عمل مناسبة فى القطاع الخاص.