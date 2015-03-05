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ضبط أحد أفراد عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالفيوم

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ضبط أحد أفراد عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالفيوم ضبط أحد أفراد عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات الملاكى، وذلك أثناء تهريبه سيارة مسروقة لبيعها بالفيوم وحررت له محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم إخطارا اليوم يفيد بأنه حال استيقاف أحد ضباط إدارة تأمين الطرق والمنافذ لمديرية أمن الفيوم احدى السيارة الملاكى بكمين كوم أشيم تبين أنها تحمل لوحتين معدنيتين مختلفتين ولاذ مستقلوها بالفرار.

طارد الضابط والقوة المرافقه له المتهمين فأطلقوا عليهم أعيرة نارية تجاه القوات ( دون إصابات ) ما دعى القوات إلى التعامل معهم وضبط أحدهم وبحوزته بندقية خرطوش.

وبتفتيش السيارة ضبطت القوة (2) لوحة معدنية أخرى وبالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها ومملوكة لمواطنة مقيمة بالعباسية.

بمناقشة المتهم اعترف بتكوينه تشكيلا عصابيا تخصص فى السرقات بالإكراه بالاشتراك مع (4) أشخاص (محددين) تبين أنهم مسجلين جنائيا كما أعترف أن السلاح المضبوط هو المستخدم فى السرقات وإطلاق الأعيرة على القوات فتحرر محضر إدارى بمركز شرطة طامية، وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وسرعة القبض على باقى افراد العصابة.


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