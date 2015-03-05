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ضبط 1168 صاروخا وألعاب نارية داخل مكتبة بكفر الزيات

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ضبط 1168 صاروخا وألعاب نارية داخل مكتبة بكفر الزيات ضبط 1168 صاروخا وألعاب نارية داخل مكتبة بكفر الزيات
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 1168 صاروخا وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر داخل مكتبة بشارع عمر بن الخطاب بكفر الزيات، لخطورتها على الأطفال.

وكانت معلومات توفرت لضباط إدارة مباحث التموين تفيد بأن ع.ا.ع 39 سنة صاحب مكتبة فى بندر كفر الزيات يحوز كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظورة الاتجار فيها لخطورتها على مستخدميها خاصه الأطفال.

واستهدفت قوة المكتبة وضبطت "ك.م.ع" و1168 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت، وتحرر المحضر 8426 جنح مركز كفر الزيات لسنة 2015 وإحالة العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365

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