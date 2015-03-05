أمن الموانئ يضبط حاويتين بداخلهما ألعاب نارية وأسلحة بيضاء بالسخنة

تمكنت مباحث الموانئ وإدارة الجمارك بميناء العين السخنة بالسويس اليوم الخميس من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والأسلحة البيضاء داخل حاويتين قادمتين من الصين.

كان مسئولو مباحث أمن الموانئ تلقوا معلومة باستعداد إحدى الشركات المستوردة للبضائع والحاويات من الصين لجلب كمية كبيرة من الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

بإخطار اللواء وائل عبد الرازق، مدير مصلحة أمن الموانئ، واللواء محمد السيد عثمان، مدير مباحث أمن الموانئ، والعميد إسلام البدرى رئيس مباحث مصلحة الموانئ اصدروا تعليماتهم لمباحث الموانئ بالسويس بالتنسيق مع جاد عساف، مدير الإدارة المركزية لجمارك السويس ومسئولو الجمارك بالميناء برئاسة محمد الصلحاوى رئيس المصلحة.

تم توسيع دائرة الاشتباه اليوم وتمكن المقدم أيمن رمضان، رئيس مباحث ميناء السخنة بالاشتباه فى حاوية 40 قدمًا وبتفتيشها عثر وبداخلها على أكثر من 30 كرتونة بها ألعاب نارية و23 كارتونة بداخلها أسلحة بيضاء.

بعد إخطار العميد سيد بدران مدير إدارة شرطة الموانئ بالسويس، تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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