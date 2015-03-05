الحبس سنة لمدير مطعم فى فندق لتقديمه وجبات فاسدة

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى اليوم الخميس بحبس مدير مطعم فى فندق شهير سنه وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بتقديم وجبات فاسدة للزبائن.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من مواطن بتضرره من مطعم داخل فندق شهير بإحدى المولات التجارية بمدينة نصر يقدم وجبات فاسده واتهم "محمد .ش" مدير المطعم بالإهمال.
كان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من مواطن بتضرره من مطعم داخل فندق شهير بإحدى المولات التجارية بمدينة نصر يقدم وجبات فاسده واتهم "محمد .ش" مدير المطعم بالإهمال.
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